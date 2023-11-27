Сухогруз под флагом Белиза сел на мель во время шторма под Анапой

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель в районе поселка Витязево под Анапой, сообщает Росморречфлот. На борту находится 21 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта.

Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, ночью. Судно находилось в морском порту Тамань, где вело погрузку ячменя для отправки в Египет. После получения штормового предупреждения сухогруз встал на якорную стоянку, но его сорвало с якорей из-за сильного ветра и волны. Судно дрейфовало в сторону берега и оказалось на мели.

«Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции»,— говорится в пресс-релизе Росморречфлота.

Лаура Кеффер