Главные анонсы 27 ноября — 3 декабря
Важнейшие события предстоящей недели
27 ноября, понедельник
В Москве пройдет XXV Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается участие президента России Владимира Путина.
В Москве начнется IX международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения».
В Москве откроется II Национальный форум Российского Красного Креста.
28 ноября, вторник
В «Сириусе» состоится III Конгресс молодых ученых.
В Анкару (Турция) с рабочим визитом прибудет президент Ирана Эбрахим Раиси для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
29 ноября, среда
В Москве пройдет международная конференция российских компаний с партнерами из Катара.
В Минске (Белоруссия) состоится заседание Комиссии государств—участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.
В Красногорске в Crocus City Hall состоится церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».
30 ноября, четверг
В Скопье (Северная Македония) начнется встреча глав МИД государств—участников ОБСЕ.
В Москве Верховный суд рассмотрит иск Минюста о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в РФ.
В Москве наградят победителей Национальной спортивной премии.
1 декабря, пятница
Европейский гимнастический союз на генеральной ассамблее намерен обсудить вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.
В Нидерландах, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты выборов в Палату представителей (нижнюю палату парламента).
2 декабря, суббота
В Москве пройдет общероссийское партийное собрание КПРФ.
В Гамбурге (Германия) состоится жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2024 по футболу.
В Туле пройдет матч звезд Женской хоккейной лиги, ЖХЛ.
3 декабря, воскресенье
В Венесуэле состоится консультативный референдум по вопросу притязаний граждан страны на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.