Главные анонсы 27 ноября — 3 декабря

27 ноября, понедельник

В Москве пройдет XXV Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается участие президента России Владимира Путина.

В Москве начнется IX международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения».

В Москве откроется II Национальный форум Российского Красного Креста.

28 ноября, вторник

В «Сириусе» состоится III Конгресс молодых ученых.

В Анкару (Турция) с рабочим визитом прибудет президент Ирана Эбрахим Раиси для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

29 ноября, среда

В Москве пройдет международная конференция российских компаний с партнерами из Катара.

В Минске (Белоруссия) состоится заседание Комиссии государств—участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

В Красногорске в Crocus City Hall состоится церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

30 ноября, четверг

В Скопье (Северная Македония) начнется встреча глав МИД государств—участников ОБСЕ.

В Москве Верховный суд рассмотрит иск Минюста о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в РФ.

В Москве наградят победителей Национальной спортивной премии.

1 декабря, пятница

Европейский гимнастический союз на генеральной ассамблее намерен обсудить вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.

В Нидерландах, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты выборов в Палату представителей (нижнюю палату парламента).

2 декабря, суббота

В Москве пройдет общероссийское партийное собрание КПРФ.

В Гамбурге (Германия) состоится жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2024 по футболу.

В Туле пройдет матч звезд Женской хоккейной лиги, ЖХЛ.

3 декабря, воскресенье

В Венесуэле состоится консультативный референдум по вопросу притязаний граждан страны на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.