В Крыму эвакуируют жителей прибрежных территорий из-за сильного шторма

Из-за ураганного ветра до 40 м/c и шторма море начало подтапливать частные дома в Евпатории на западе Крыма. Подтоплена трасса на въезд в город со стороны Симферополя. Организована эвакуация жителей. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.

Советник Сергея Аксенова Олег Крючков заявил, что сотрудники «Крымспаса» эвакуируют людей из пяти затопленных домов на въезде в Евпаторию. Уже эвакуированы 15 человек, их разместят в пансионатах и санаториях.

«Сейчас пока 20 заявок, но, думаю, будет гораздо больше. Задействованы все бригады муниципальных предприятий, подразделения МЧС. Пострадавших нет»,— сказала глава Евпатории Елена Демидова.

Решается вопрос о перекрытии подтопленной трассы на въезд в город со стороны Симферополя. Дорога Евпатория—Саки работает в однополосном реверсном режиме. Из-за шторма ветер вырывает деревья с корнем.

Анастасия Ларина