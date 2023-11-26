Гончаренко после победы над «Краснодаром»: «У Деда Мороза я бы попросил трансферов»

Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко после победы над «Краснодаром» в последнем домашнем матче 2023 года поделился, что бы хотел получить для себя и клуба на Новый Год. «Как и любой тренер, у Деда Мороза я бы попросил трансферов, надеюсь, все руководители клуба будут им и предложат что-то в следующему году», — сказал он. Матч завершился победой хозяев впервые за последние 10 встреч в РПЛ со счетом 3:1 (1:1).

«В первую очередь надо сказать спасибо нашим болельщикам и вам — прессе за то, что ходили на все матчи в календарном году и поддерживали нас. Видно, что-то получалось, а где-то не совсем, но мы всегда играли на максимуме, старались уж точно. Мы довольны победой и сделали шаг вперед, заслужив эту единственную осеннюю победу по созданным моментам, игре в обороне и страстью в игре», — прокомментировал на послематчевой пресс-конференции господин Гончаренко.

Также главный тренер «Урала» рассказал о двояком чувстве после матча, ведь команда не взяла полноценно очки с такими клубами, как «Факел», «Пари Нижний Новгород», «Ахмат», но отобрала трехочковые победы у российских грандов в лице ЦСКА, «Краснодара» и московского «Спартака». Он уточнил, что победы над титулованными командами отнимают очень много эмоциональных сил, которые не преобразовываются в заряд для коллектива, так как их далее ждут игры с другими командами по тактике, где будет уже иной сценарий.

Напомним, в августе футбольный клуб «Урал» подписал защитника «БАТЭ» (Борисов) Владислава Малькевича. По мнению Виктора Гончаренко, защитник хорошо адаптируется в команде. «Он признает разницу большую между еврокубками и матчами за сборную, ведь здесь не дают поднять головы из-за постоянного прессинга всех команд и, надеемся, он еще будет пользу приносить», — уточнил главный тренер уральского клуба. Он добавил, что если говорить про атакующие действия, то Владиславу Малькевичу, Игорю Дмитриеву и Илье Ишкову нужно прибавлять и быть лучше.

В том числе господин Гончаренко опроверг слухи о конфликте с крайним защитником клуба Афонсо Кики (Португалия). И поделился информацией про травмированных: полузащитник Даниэль Мишкич будет готовиться к следующей игре, у полузащитника Ибраима Сиссе небольшой ушиб, а атакующий игрок Рай Влут скорее всего вернется после зимней паузы.

«Поздравляю "Урал" с заслуженной победой — они были лучше сегодня. Мы хорошо начали и забили первыми без шансов для соперника. Знали их стратегию с переводной игрой, длинными передачами и разобрали ее, но знаний нам не хватило и в защите, к сожалению, не смогли хорошо отработать», — заявил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

По статистике матча ФК «Урал» чаще бил в створ ворот (7 на 1), больше имел штрафных ударов (15 на 14) и заработанных аутов (13 на 10). Также уральцы заработали единственный оффсайд в матче. Команда из Краснодара имела в большей мере атак (68 на 59), опасных из них (35 на 32), владения мячом (52% на 48%) и имели предупреждений (4 на 1), а еще чаще нарушали правила (15 на 13). У обеих клубов равенство по угловым (3).

После матча 16 тура ФК «Урал» находится на 11 месте с 19 очками, «Краснодар» же стал вторым в таблице (32 очка).

Александр Стародумов

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