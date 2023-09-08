За ФК «Урал» будет выступать защитник сборной Белоруссии Владислав Малькевич

Футбольный клуб «Урал» подписал контракт с левым защитником белорусской сборной Владиславом Малькевичем, сообщила пресс-служба уральской команды.

23-летний футболист переходит в уральский клуб из белорусского «БАТЭ», за который провел 76 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. В нынешнем году защитник выступал в квалификации еврокубков, где сыграл 10 матчей, забил один мяч.

Владислав Малькевич 11 раз выходил на поле в цветах сборной Белоруссии и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тыс. евро.

ФК «Урал» с 13 очками занимает пятую строчку в таблице чемпионата России. В восьмом туре РПЛ «Урал» сыграет с воронежским «Факелом». Матч пройдет в Екатеринбурге 17 сентября.

Виталий Красиков

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