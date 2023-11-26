Камила Валиева выиграла заключительный этап Гран-при России

Олимпийская чемпионка Камила Валиева стала победительницей шестого, заключительного этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Москве на арене «Мегаспорт».

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По результату двух программ Валиева набрала 226,22 балла — 81,27 за короткую программу +144,95 за произвольную, во время которой фигуристка упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца. Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 балла, третье — Софья Муравьева с 210,25 балла.

Финал серии Гран-при пройдет с 15 по 18 февраля 2024 года в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

17-летняя Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командном соревновании 2022 года в Пекине, чемпионка Европы. Фигуристка — победительница этапов Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021.

Лусине Баласян