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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения РФ направит учителей в русскоязычные школы Таджикистана

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство направит в российские школы в Таджикистане учителей русского языка, физики, биологии и химии. Также в республику отправят учебники по русскому языку.

«Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка — физики, биологии, химии. Договорились, что будем на базе наших центров и университетов готовить учителей для республики Таджикистан»,— сказал господин Кравцов в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре президент России Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном открыли пять русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. В ноябре текущего года господин Путин сообщил, что на закупку учебников в этих школы ежегодно будут выделять 200 млн руб.

Лусине Баласян

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