В Воронеже могут снести надземный переход у Центрального автовокзала

Надземный переход у Центрального автовокзала в Коминтерноском районе Воронежа могут снести, сообщают «Вести Воронеж». Изданию рассказали в мэрии облцентра, что решение уже принято, но сроки выполнения работ пока не сообщаются. Демонтаж перехода будет связан с запуском метробуса в Воронеже: если объект не убрать, то он будет мешать движению нового транспорта, пояснили СМИ в горадминистрации. Взамен планируеся обустроить наземный пешеходны переход.

Первую линию метробуса в Воронеже планируется построить в 2026-2027 годах, рассказывали «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона. Ранее уточнялось, что эти работы начнутся после запуска дублера Московского проспекта. Первая линия свяжет главный корпус Воронежского госуниверситета и аэропорт имени Петра I. Для этого на улице Плехановской и Московском проспекте планируется конструктивно выделить полосы для общественного транспорта.

Еще в июне планировалось изыскать средства для ремонта надземного перехода. В гордуме обсуждались планы по передаче его в концессию.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Депутаты вышли на кривые дороги».