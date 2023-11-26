Генсек РФС: FIFA не отправила деньги клубам РПЛ за участие их игроков в ЧМ-2022

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Международная федерация футбола (FIFA) не отправляет деньги клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за санкций в отношении команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями»,— сказал господин Митрофанов ТАСС.

В июле 2023 года FIFA отчиталась о выплатах клубам за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года, который прошел в Катаре. В общей сложности FIFA распределила между командами, отправившими своих футболистов на турнир, $209 млн.

Из игроков клубов РПЛ в ЧМ-2022 приняли участие, в частности, камерунский нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамалё, а также входившие в состав команды уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский. Также в этом списке хорватский защитник Деян Ловрен, который во время мирового первенства числился в «Зените».

Эрдни Кагалтынов