На развитие инфраструктуры Серова планируют направить 26,5 млрд рублей

В развитие экономики, социальной сферы Серова (Свердловская область) планируют вложить 26,5 млрд руб. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, средства предусматривают выделять с 2023 по 2030 годы. Уточняется, что инвестиции направят из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Планируется, что на эти средства в Серове построят драматический театр, школу на 1275 мест, детскую поликлинику, противотуберкулезный диспансер, медицинский центр, лыжероллерную трассу, центр спортивных единоборств, картодром, легкоатлетический манеж на стадионе «Металлург», дома культуры и модельные библиотеки. Власти планируют отремонтировать Серовскую городскую больницу, провести реконструкцию стадионов «Энергия» и «Локомотив».

Кроме того, средства направят на строительство дорог, возведение жилья, сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, реализацию инвестпроектов промышленными и лесоперерабатывающими предприятиями.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план развития городского округа Ревда и Красноуральска. В них планируют вложить 56,9 млрд руб. и 73,5 млрд руб. соответственно.

Василий Алексеев

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