На развитие инфраструктуры Красноуральска планируют направить 73,5 млрд рублей
В развитие экономики и социальной сферы Красноуральска (Свердловская область) планируют вложить 73,5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Уточняется, что инвестиции направят из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Планируется, что на эти средства в Красноуральске построят начальную школу на 400 мест, лыжероллерную трассу с базой проката, инфраструктуру для развития настольного тенниса, создадут медицинский центр, модельную библиотеку и благоустроят восемь общественных и 40 дворовых территорий.
Власти планируют отремонтировать автомобильные дороги общего пользования, здания учреждений культуры, Красноуральской городской больницы и реконструировать городской стадион у Дворца спорта «Молодость», сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных вооружений.
Кроме того, средства направят на покупку передвижного автоклуба для организации культурного досуга жителей сел.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план развития городского округа Ревда. В развитие его инфраструктуры планируют вложить 56,9 млрд руб.