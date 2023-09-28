На развитие инфраструктуры Ревды планируют направить почти 57 млрд рублей

На развитие городского округа Ревда Свердловской области планируют выделить 56,9 млрд руб. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, средства предусматривают выделять с 2023 по 2030 годы.

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Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Виды Ревды

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На формирование инфраструктуры городского округа из федерального бюджета планируется привлечь 355,5 млн руб., из регионального бюджета — 1,8 млрд руб., из местного — 8,2 млрд руб, 46,5 млрд руб. — из внебюджетных источников.

Планируется, что на эти средства построят школу на 1,2 тыс. мест, проведут капитальный ремонт в пяти зданиях школ, построят три детских сада на 280 мест. А также возведут лыжную базу, создадут многофункциональные спортивные площадки, отремонтируют муниципальные учреждения культуры, благоустроят четыре общественные территории. Отремонтируют поликлиники и детскую больницу, построят частный медцентр.

Кроме того, в планах властей отремонтировать мост через реку Ревда, внутриквартальные проезды, построить и отремонтировать дороги. Реконструировать и модернизировать очистные сооружения, водоводы и канализационные сети.

Напомним, российский производитель электроприборов TDM Electric совместно с китайскими партнерами к концу 2023 года планирует запустить новое производство в Ревде.

Полина Хабарова

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