Израиль получил списки третьей группы заложников

Власти Израиля получили от Катара список третьей группы заложников, которые будут освобождены сегодня, 26 ноября. Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Согласно сообщению канцелярии, родственники включенных в список людей уведомлены об освобождении своих близких.

С 24 ноября действует соглашение между Израилем и палестинским движением «Хамас» о временном прекращении огня с целью освобождения заложников. Первая группа из 13 израильтян, 10 таиландцев и одного филиппинца была освобождена «Хамасом» в обмен на 39 палестинских заключенных 24 ноября. Вторая группа из 13 израильских граждан и 4 таиландских была освобождена сегодня ночью. Ожидается, что в рамках соглашения за четыре дня «Хамас» отпустит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».