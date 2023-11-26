Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили положение дел на поле боя, говорится в сообщении Пентагона.

Господин Остин и господин Умеров в частности говорили об обстрелах украинской территории с использованием ракет и беспилотников. «Они также обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.

Белый дом в октябре запросил у Конгресса $106 млрд дополнительного финансирования для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США ($61 млрд из этой суммы предлагается на помощь Украине). В Палате представителей не могут согласовать этот пакет, так как республиканцы предлагают рассматривать вопросы отдельно, а не одним решением. Вопрос с финансированием до сих пор не был решен.

О визите шефа Пентагона в Киев в ноябре — в материале «Ъ» «Разведка Ллойдом».

Леонид Уварчев