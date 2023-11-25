В Великих Луках арестовали многодетную мать, троих детей которой нашли мертвыми

В городе Великие Луки Псковской области арестовали 34-летнюю женщину, троих детей которой нашли мертвыми. Многодетной матери предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления... Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщило ведомство.

Матери убитых детей предъявлено обвинение по п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Наказание по этой статье предполагает заключение вплоть до пожизненного, однако женщины не могут быть осуждены более чем на 25 лет.

По данным «РИА Новости», всего в многодетной семье, где были найдены мертвыми трое детей, воспитывалось пятеро детей.

По версии следствия, женщина за период с августа по ноябрь в квартире в Великих Луках убила двоих сыновей в возрасте полутора и четырех лет. После этого она оставила тела двух мертвых детей в квартире, забрав с собой двух других детей в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области. Там она совершила убийство дочери в возрасте восьми лет.

Анастасия Ларина