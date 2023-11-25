Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы не создавать «некрополи» на стенах школ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подверг критике призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с памятными досками в честь бойцов СВО в школах. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной»,— подчеркнул господин Хинштейн. Он отметил, что увековечивание памяти героев, а также патриотическое воспитание являются одной из важнейших государственных задач. Он выразил надежду, что господина Басенко поправит губернатор Пензенской области.

Сегодня мэр Пензы Александр Басенко предложил повременить с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах. Господин Басенко призвал не устраивать из стен школ «некрополи» и позаботиться о детской психике. Он отметил, что с уважением относится к участникам специальной военной операции, и предложил устанавливать памятные доски после завершения СВО.

Александра Горошилова