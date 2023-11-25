Франция обвинила трех граждан Грузии в краже изданий Пушкина

Следственный судья в Париже предъявил обвинения трем гражданам Грузии по делу о краже редких изданий Александра Пушкина. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche.

«Трем выходцам из Грузии, мужчине и двум женщинам, были предъявлены обвинения по фактам "кража в составе преступной группы" и "преступный сговор"»,— указано в статье (цитата по «РИА Новости).

Мужчина был заключен под стражу. Женщины, которые приходятся мужчине сестрой и племянницей, были отпущены. Они находятся под судебным надзором. Отмечается, что мужчина признался в подготовке кражи по указанию заказчика, однако не назвал его имя. Женщины утверждали, что не знали о намерениях мужчины, и заявили, что просто «приютили» у себя родственника.

Подозреваемые были задержаны 20 ноября в ходе расследования нескольких краж редких изданий русского поэта в библиотеках Франции. Как отмечает издание, произведения Александра Пушкина в последнее время пользуются особым спросом на рынке.

По данным Центрального бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства в Париже, подозреваемые входят в состав организованной сети, занимающейся кражей оригинальных произведений и редких изданий.

Александра Горошилова