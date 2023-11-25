Силы ООН в Ливане обвинили Израиль в обстреле патруля

Временные силы ООН в Ливане заявили об обстреле патруля со стороны израильских войск на юге страны. Миротворцы не пострадали, но был поврежден автомобиль.

«Сегодня около 12 часов дня патруль подвергся обстрелу со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана»,— говорится в сообщении ливанских сил ООН в соцсети X (экс-Twitter).

20 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская «Хезболла» за время войны Израиля с палестинским «Хамасом» в секторе Газа выпустила по израильским территориям больше 1 тыс. ракет и снарядов. В начале ноября двое израильских солдат получили ранения при обстреле боевиками «Хезболлы» с территории Ливана.

О рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

Анастасия Ларина