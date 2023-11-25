В Липецк привезли еще десять электробусов

Партия из десяти электробусов для городских маршрутов Липецка доставлена в областной центр. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Артамонов, добавил, что в городе также будет развиваться инфраструктура под новый вид транспорта. «В депо и на нескольких конечных остановках появятся быстрые зарядные станции. За 15 минут заряжают электробус», — пояснил губернатор.

В администрации Липецка пояснили, что всего станций будет три. Две из них разместят на остановочных пунктах. Согласно материалам госзакупок, спроектировало и построило объекты ООО «Оптима» за 3,8 млн руб. Площадку для электробусов за 765 тыс. руб. построило ООО «Спецтехресурс».

Планируется, что электробусы будут работать на новых маршрутах. Один из них свяжет опытную станцию, кольцо трубного завода, улицы Космонавтов и Вермишева, второй — микрорайон Елецкий, проспект 60-летия СССР, улицу Катукова и новые микрорайоны в юго-западной части города.

Это уже вторая партия электробусов, закупленных для Липецка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первую шестерку электробусов доставили в Липецк в конце октября. Каждая машина рассчитана на 85 пассажиров, оснащена USB-портами для зарядки, терминалами для безналичной оплаты проезда и мониторами.

В начале года стало известно, что Курская и Липецкая области, заключившие концессионные соглашения с группой компании «Мовиста» о развитии электротранспорта (трамваи и электробусы), оказались в числе десяти регионов РФ, которым правительство в 2023-2025 годах субсидирует эти проекты. Всего двум регионам выделено 8,65 млрд руб. Липецкой области в течение трех лет направят 4,45 млрд руб.

Егор Якимов

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