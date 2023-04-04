Правительство РФ направляет 8,65 млрд рублей на развитие электротранспорта в Курской и Липецкой областях

Курская и Липецкая области, заключившие концессионные соглашения с ГК «Мовиста» о развитии электротранспорта, оказались в числе десяти регионов РФ, которым правительство в 2023-2025 годах субсидирует эти проекты. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина от 30 марта. Всего двум регионам выделено 8,65 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Софинансирование направят также в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, в Волгоградскую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В распоряжении поясняется, что в этих субъектах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.

Липецкой области выделят 4,45 млрд руб. в течение трех лет, Курской - 4,19 млрд руб. в 2023-2024 годах. Средства субсидии во всех десяти областях будут использованы для реконструкции 620 км трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

В Липецкой области еще 5% к сумме субсидий выделят из областного бюджета. «Деньги будут направлены на модернизацию трамвайной системы Липецка в рамках заключенного концессионного соглашения, закупку десяти электробусов и трех зарядных станций для них», - сообщили в правительстве региона.

Курская область в 2023 году рассчитывает получить 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 50 автобусов. Стоимость закупки транспорта - около 600 млн руб. При этом регион направил в Министерство транспорта РФ дополнительную заявку на приобретение электротранспорта. Курские власти надеются получить десять электробусов и три зарядные станции стоимостью 590 млн руб.

В Липецке концессионер планирует вложить 14,5 млрд руб. (из них 10,4 млрд — частные) в обновление 40,8 км путей и закупку 46 трамваев. Договор заключен на 20 лет, в течение которых компания может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта.

В Курске изначально планировалась закупка 22 односекционных трамваев, реконструкция 42,6 км путей, восьми тяговых подстанций и депо, ремонт и строительство контактной сети за 12,9 млрд руб. Срок концессии рассчитан на 25 лет. Инвестор намерен вложить 9,2 млрд руб. собственных средств, а еще 3,7 млрд руб. получить от Минтранса РФ. При этом за все время концессии регион может выплатить «Мовисте» 28,6 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей.

Владимир Зоркий