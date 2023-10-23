В Липецкую область доставили первую партию электробусов по нацпроекту

Первая партия из шести низкопольных электробусов, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», доставлена в Липецк, рассказали в пресс-службе облправительства. Там также рассказали, что еще четыре электробуса должны поступить в регион до конца года. Каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров, оснащен USB-портами для зарядки мобильных устройств, а также терминалами для безналичной оплаты проезда и мониторами.

«Благодаря нацпроекту будут закуплены электробусы, трамваи, зарядные станции, реконструированы пути»,— напомнил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В начале года стало известно, что Курская и Липецкая области, заключившие концессионные соглашения с ГК «Мовиста» о развитии электротранспорта, оказались в числе десяти регионов РФ, которым правительство в 2023-2025 годах субсидирует эти проекты. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина от 30 марта. Всего двум регионам выделено 8,65 млрд руб. Липецкой области направят 4,45 млрд руб. в течение трех лет.

Валерия Розбот