Свердловская область и ГТЛК подписали соглашение о развитии беспилотной авиации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации и интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в национальное воздушное пространство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Подписание документа прошло в рамках выставки «Россия» в Москве на ВДНХ.

Соглашение направлено на внедрение беспилотных технологий в сферу транспорта для перевозки грузов и тушения пожаров. «Свердловская область и ГТЛК смогут совместно проводить отбор, оценку, разработку и внедрение новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что в регионе до 2026 года появится научно-производственный центр БАС. По данным министерства промышленности и науки области, в числе потенциальных резидентов научно-производственного центра около 15 компаний. В их числе предприятия, которые производят бесплилотники для энергетической и нефтегазовой отрасли, железных дорог, а также предприятия по производству материалов и комплектующих для дронов.

Василий Алексеев

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