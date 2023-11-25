Haaretz: разведка Израиля более чем год назад предупреждала о нападении «Хамаса»

Израильская военная разведка располагала подробной информацией о планах прорвать границу сектора Газа более чем за год до нападения палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября. С частью этих данных было знакомо предыдущее политическое руководство Израиля, однако власти, судя по всему, не поверили, что глава «Хамаса» в Газе Яхья Синвар намерен осуществить атаку, сообщает Haaretz со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам собеседников издания, израильской разведке более года назад было известно, что «Хамас» планирует прорваться в десятки населенных пунктов Израиля и напасть на армейские посты. После начала войны в октябре 2023 года большую часть информации военная разведка передала Общей службе безопасности Израиля («Шабак»), сообщает Haaretz.

По информации издания, из документов, оказавшихся в распоряжении разведки, можно было понять, как «Хамас» планирует использовать свои подразделения, а также общую концепцию операции. Палестинское движение было осведомлено о позициях израильских военных и планировало атаку на слабые места. После атаки «Хамаса» военные, читавшие эти документы, пережили «горе и слезы», заявил Haaretz один из чиновников ЦАХАЛа.

Как сообщает издание, сержант подразделения военной разведки 8200 (радиоэлектронная разведка) за несколько месяцев до начала войны с «Хамасом» написала три документа, в которых предупредила свое начальство о намерениях боевиков. Ее отчеты перекликаются с докладами военных с наблюдательных постов вокруг Газы, передает Haaretz.

По информации издания, в документах сержанта содержались сведения о том, что «Хамас» проводит учения по захвату кибуцев и пограничных постов. В последний раз отчеты о подготовке к вторжению она рассылала в августе этого года. Судя по всему, старшие офицеры не придали значения докладам сержанта, считают в Haaretz.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля. Одновременно бойцы движения атаковали несколько населенных пунктов страны, захватив около 240 заложников. Израиль сообщил о гибели 1,4 тыс. человек в результате нападения «Хамаса».

На вопрос журналистов о личной ответственности за события первых дней войны премьер-министр Израиля заявил: «Здесь был страшный провал. Я говорил и говорю еще раз — все должны будут дать ответ, в том числе я. Но это произойдет после войны».

29 октября пресс-служба канцелярии Биньямина Нетаньяху опубликовала в соцсети X сообщение о том, что его не предупредили об атаке «Хамаса» 7 октября. Позднее публикация была удалена, а премьер Израиля извинился за эти слова.

Подробнее о первом дне прекращения огня — в материале «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Эрдни Кагалтынов