Нетаньяху извинился за слова о том, что его не предупредили об атаке «Хамаса»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал сообщение в соцсети X (ранее Twitter), в котором извинился за слова о том, что его не предупреждали о готовящейся атаке «Хамаса». Сегодня, 29 октября, пресс-служба канцелярии Биньямина Нетаньяху опубликовала сообщение с таким утверждением, но затем удалила его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Вместе мы победим»,— написал он в X.

Ранее сегодня канцелярия израильского премьер-министра опубликовала в X сообщение, в котором утверждение о том, что главу правительства предупреждали об атаке боевиков «Хамаса» 7 октября, названо ложью. В сообщении канцелярии говорилось, что чиновники и военные, наоборот, считали, что палестинские боевики намерены урегулировать спорные вопросы. Позднее издание The Times of Israel обратило внимание, что твит был удален.

Вчера, 28 октября, состоялась первая пресс-конференция Биньямина Нетаньяху после 7 октября. На вопрос журналистов о его личной ответственности за события первых дней войны господин Нетаньяху ответил так: «Здесь был страшный провал. Я говорил и говорю еще раз — все должны будут дать ответ, в том числе я. Но это произойдет после войны».

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».