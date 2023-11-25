Володин: вернувшихся релокантов в России никто не ждет с объятьями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что россиян, которые ранее уехали за рубеж, в стране никто не ждет. Они, по словам господина Володина, совершили предательство.

«Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет»,— написал председатель Госдумы.

Он добавил, что некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас «бегут обратно». В сообщении Вячеслав Володин также привел цитаты Никиты Михалкова о работе и Омара Хайяма о дружбе.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что не намерен работать с артистами-релокантами, вернувшимися в Россию. Ранее собеседники «Ъ FM» говорили, что трудоустройство релокантов может быть затруднительным.

Подробнее — в тексте «Ъ FM» «Релоканты возвращаются за зарплатами».