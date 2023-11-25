Средняя зарплата в Свердловской области превысила 63 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата в Свердловской области в сентябре достигла 63,1 тыс. руб., что на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата.

Больше 100 тыс. руб. в месяц в регионе получают ученые и разработчики (в среднем 104,2 тыс. руб.), а также финансисты и страховщики (101 тыс. руб.). На третьем месте по уровню заработка в Свердловской области работники сферы IT (98,1 тыс. руб.). Меньше всего получают сотрудники общепита и гостиничного бизнеса (35,8 тыс. руб.).

Значительнее всего за год выросли зарплаты у работников сельского и лесного хозяйства, охотников, сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства — +28,1% до 53,3 тыс. руб.

Напомним, в мае средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тыс. руб.

В ноябре начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что средняя зарплата сотрудников в крупных и средних организациях города составила более 80 тыс. руб.

Василий Алексеев

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