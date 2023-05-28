Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата в Свердловской области в марте достигла 60,7 тыс. руб., что на 9,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата. При этом с начала 2023 года уровень средней зарплаты вырос почти на 2,7 тыс. руб.

Больше 100 тыс. руб. в месяц в регионе получают финансисты и страховщики (в среднем 107,7 тыс. руб.), а также работники сферы IT (101,99 тыс. руб.). На третьем месте по уровню заработка в Свердловской области ученые и разработчики (94,8 тыс. руб.). Меньше всего получают работники общепита и гостиничного бизнеса (31,7 тыс. руб.),

Значительнее всего за год выросли зарплаты в сфере госуправление и военная безопасность — +21,2% до 60,5 тыс. руб.

Напомним, весной более 15% свердловчан пожаловались на снижение зарплат. При этом всего 25% опрошенных свердловчан устраивает уровень их зарплаты. 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше.

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