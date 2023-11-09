Средняя зарплата в Екатеринбурге в 2023 году превысила 80 тысяч рублей

Заработная плата в крупных и средних организациях Екатеринбурге составила более 80 тыс. руб. Об этом на заседании общественной палаты Екатеринбурга заявил начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Темп роста реальной заработной платы за январь-август 2023 года составил 110%. В среднесрочном периоде основой для повышения реальных доходов населения будет рост доходов от предпринимательской деятельности и сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу»,— сказал он.

По словам Алексея Прядеина, реальная заработная плата в Екатеринбурге продолжит стабильно увеличиваться. «Среднегодовой темп составит 102,6%. К концу прогнозируемого периода (до 2027 года, — «Ъ-Урал») размер начисленной заработной платы превысит 100 тыс. руб., что более чем на 25% превышает уровень 2018 года»,— дал прогноз господин Прядеин.

Напомним, ранее Алексей Прядеин сообщал, что средняя средняя заработная плата на средних и крупных предприятиях Екатеринбурга в январе-декабре 2022 года составила 72,5 тыс. руб.

Василий Алексеев

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