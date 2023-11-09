Средняя зарплата в Екатеринбурге в 2023 году превысила 80 тысяч рублей
Заработная плата в крупных и средних организациях Екатеринбурге составила более 80 тыс. руб. Об этом на заседании общественной палаты Екатеринбурга заявил начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин.
Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Темп роста реальной заработной платы за январь-август 2023 года составил 110%. В среднесрочном периоде основой для повышения реальных доходов населения будет рост доходов от предпринимательской деятельности и сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу»,— сказал он.
По словам Алексея Прядеина, реальная заработная плата в Екатеринбурге продолжит стабильно увеличиваться. «Среднегодовой темп составит 102,6%. К концу прогнозируемого периода (до 2027 года, — «Ъ-Урал») размер начисленной заработной платы превысит 100 тыс. руб., что более чем на 25% превышает уровень 2018 года»,— дал прогноз господин Прядеин.
Напомним, ранее Алексей Прядеин сообщал, что средняя средняя заработная плата на средних и крупных предприятиях Екатеринбурга в январе-декабре 2022 года составила 72,5 тыс. руб.