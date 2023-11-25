Зеленский: Украине нужны победы в Конгрессе, по санкциям и членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны «три победы». Это поддержка военной помощи со стороны Конгресса США, поддержка нового пакета санкций всеми странами Евросоюза, а также диалог по будущему членству в ЕС.

«Нам нужны три победы. Первая победа — в Конгрессе. Это вызов, это не просто, не все от нас зависит, но Украина должна делать все от нее зависящее и даже большее»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии в Киеве (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Во-вторых, он считает необходимой поддержку Евросоюза по вопросу санкций. По его словам, сейчас в ЕС «не все, скажем так, готовы поддержать этот пакет». «Мы должны сделать так, чтобы все поддержали этот пакет»,— заявил украинский президент.

Третья победа — это «открытый диалог по поводу будущего членства» в ЕС. По словам господина Зеленского, этот шаг является для Украины мотивационным. «Он важен для тех, кто работает в государстве, для тех, кто учится и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, отдавая свою жизнь на поле боя»,— сказал президент Украины.

Белый дом запросил у Конгресса США больше $61 млрд на поддержку Украины. Однако парламентарии не могут согласовать этот вопрос из-за разногласий. Еврокомиссия 8 ноября высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Окончательное решение примут лидеры стран ЕС в декабре. В Евросоюзе последнее время против санкций и поставок оружия Украине выступают Венгрия и Словакия.

Леонид Уварчев