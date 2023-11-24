Украина может профинансировать 50% возможностей своего оборонного комплекса

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса не могут закрыть потребности армии. Вместе с тем в бюджете в 2024 году средств хватит на контрактацию около половины способностей украинского ОПК.

Господин Камышин рассказал о ситуации в оборонном секторе в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с участием министра обороны Рустемом Умеровым и производителями ОПК. По словам министра по вопросам стратегических отраслей, потребности в 2023 году выросли в три раза, а в 2024 году увеличатся в шесть раз год к году. «Однако мы с отечественным производством все равно далеки от закрытия потребности сил обороны. И будем и дальше зависимы от внешних поставок наших партнеров»,— написал министр.

Господин Камышин отметил, что также есть переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом. Однако министр уверен, что «необходимые средства будут найдены».

Контрактная группа по Украине выделила Киеву больше $80 млрд помощи с начала конфликта с Россией. Белый дом запросил у Конгресса США больше $61 млрд финансирования на военную помощь Украине, однако принятие документа задерживается из-за разногласий в Конгрессе. Евросоюз ранее признавал, что не сможет передать Киеву обещанный 1 млн снарядов до марта 2024 года.

О ситуации с оружием на Украине — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».