ЦБ ужесточил ограничения для банков на выдачу займов закредитованным россиянам

Центробанк России сообщил об ужесточении ограничений для банков по выдаче кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку»,— говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ с 1 января 2024 года вводит жесткие ограничения на выдачу кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, но меньше 80%. Сейчас доля вновь предоставленных кредитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50%, но менее 80% не должна превосходить 30%. В первом квартале 2024 года ЦБ предлагает ее сократить — то есть максимальная доля средств, выданных таким заемщиками, не должна превышать 25%.

8 ноября ЦБ сообщал, что общий объем выданных россиянам и бизнесу кредитов вырос на 19% за девять месяцев 2023 года и впервые достиг отметки в 101,2 трлн руб. Основная часть задолженности приходится на бизнес — 70,5 трлн руб. В свою очередь, займы населению составили 30,7 трлн руб. Больше половины этой суммы приходится на ипотеку — 17,1 трлн руб. Особенно ЦБ беспокоит ситуация на ипотечном рынке: по состоянию на 1 октября 2023 года прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились по итогам второго квартала 2023 года на 8,2% год к году.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Заемщиков ограничили в средствах».

Александр Кислов