В Петербурге определят новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Комитет по природопользованию Санкт Петербурга намерен установить новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. В настоящий момент проект уже прошел необходимые согласования.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новые нормативы будут определены для 43 категорий объектов, что более чем втрое превышает количество ныне существующих, которых сейчас 14. В частности, в отдельные категории будут выделены СНТ, общежития, развлекательные центры и БЦ, выставочные залы и музеи и так далее. Ранее категории для таких объектов не выделялись.

Значения по новым и актуализированным категориям в большинстве случаев меньше действующих, отметили в городской администрации. Предполагается, что новые нормативы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Действующие на сегодняшний день нормативы накопления твердых коммунальных отходов были установлены распоряжением комитета по тарифам Петербурга в апреле 2017 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Невский экологический оператор» выделит дополнительно 771 млн рублей на поиск подрядчика для вывоза твердых коммунальных отходов в нескольких районах Петербурга. До этого АО «НЭО» объявлял аналогичный конкурс на 3,2 млрд рублей.

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