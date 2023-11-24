АО «НЭО» выделит еще 771 млн рублей на вывоз мусора в районах Петербурга

АО «Невский экологический оператор» выделит дополнительно 771 млн рублей на поиск подрядчика для вывоза твердых коммунальных отходов в нескольких районах Санкт-Петербурга, это следует из конкурса на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заказчик намерен найти исполнителя, который будет вывозить мусор на территории Кронштадтского, Курортного, Петроградского и Петродворцового районов. Согласно содержанию проекта контракта, подрядчик приступит к выполнению обязанностей 1 января 2024 года, вывоз ТКО будет осуществляться в течение года.

«В услугу транспортирования ТКО входит погрузка ТКО в мусоровоз с мест приема (погрузки) ТКО, уборка места приема (погрузки) ТКО от высыпавшихся при погрузке ТКО, вывоз ТКО, обеспечение мест приемки (погрузки) ТКО контейнерами, бункерами на период оказания услуг по настоящему контракту»,— говорится в тексте документа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «НЭО» направит 3,2 млрд рублей на заключение контракта с исполнителем, который будет обращаться с ТКО в шести районах Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте