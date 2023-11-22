Невский экологический оператор ищет подрядчика на вывоз отходов за 3,2 млрд рублей

Единый региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Петербурге — АО «Невский экологический оператор» объявил конкурс на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, вывозить мусор потенциальному подрядчику предстоит из 36 муниципальных образований в северной части города — части территорий Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Приморского, Невского и Центрального районов.

Предполагаемый объем, который должен быть транспортирован — более 1 млн тонн отходов. Срок исполнения контракт — один год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Невский экологический оператор начал реализовывать вторсырье из переработанных отходов на аукционах. За первые три месяца НЭО заработал уже на их продаже 37 млн рублей.

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