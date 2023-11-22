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Невский экологический оператор ищет подрядчика на вывоз отходов за 3,2 млрд рублей

Единый региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Петербурге — АО «Невский экологический оператор» объявил конкурс на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, вывозить мусор потенциальному подрядчику предстоит из 36 муниципальных образований в северной части города — части территорий Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Приморского, Невского и Центрального районов.

Предполагаемый объем, который должен быть транспортирован — более 1 млн тонн отходов. Срок исполнения контракт — один год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Невский экологический оператор начал реализовывать вторсырье из переработанных отходов на аукционах. За первые три месяца НЭО заработал уже на их продаже 37 млн рублей.

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