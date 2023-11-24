ВВП Германии в третьем квартале незначительно сократился

В третьем квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,1%. «После слабого развития в первом полугодии экономика Германии начала второе полугодие с незначительного сокращения»,— говорится в заявлении главы Федерального статистического управления Германии (Destatis) Рут Бранд. В годовом исчислении ВВП снизился на 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В текущем году Германия остается одной из самых слабых экономик среди развитых стран. Причинами этого стали рост цен на энергоносители, высокие процентные ставки и слабые показатели экспорта. Так, в третьем квартале экспорт упал на 0,8%, импорт — на 1,3%. Из-за сохраняющейся инфляции конечное потребление домохозяйств, которое дает около двух третьей ВВП, было на 0,3% ниже, чем во втором.

В октябре инфляция составила 3,8% в годовом исчислении, процентные ставки продолжади расти. Число рабочих мест в июле-сентябре выросло на 337 тыс., или на 0,7%, и число работающих в стране достигло рекордных 46 млн. Валовая заработная плата и оклады выросли на 7,3% в годовом исчислении.

О том, как борьба ЕЦБ с ростом цен сократила размеры экономики зоны евро, читайте в материале «Ъ» «ВВП снизился вместе с инфляцией».

Алена Миклашевская