РФС: матч сборной России с Кубой войдет в Книгу рекордов страны

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что состоявшийся 20 ноября матч между национальными сборными России и Кубы войдет в Книгу рекордов России. Игра завершилась победой российской команды со счетом 8:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС, матч против Кубы будет указан в Книге рекордов России как игра национальной команды, в которой отличились голами максимальное количество футболистов.

Церемония внесения матча в Книгу рекордов России должна пройти в начале декабря. Планируется, что в ней примет участие главный тренер сборной страны Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).

Авторами забитых мячей в игре с Кубой стали защитник Александр Сильянов («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Антон Миранчук («Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Андрей Мостовой («Зенит») и форвард Александр Соболев («Спартак»). Матч с Кубой стал последним для российской сборной в 2023 году.

Подробнее о матче читайте в материале «Ъ» «Сильнее в кубе».

Александр Кислов