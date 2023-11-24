В Невском районе Петербурга отремонтировали улицу Кржижановского

Улицу Кржижановского отремонтировали в Невском районе Санкт-Петербурга по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность реконструированного участка составила 2,5 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Комплекс работ по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия площадью 39 тыс. кв. м выполнен на участке от улицы Латышских Стрелков до улицы Коллонтай. Ранее в этом районе ремонт был проведен на участке улицы Коллонтай от Дальневосточного проспекта до улиц Кржижановского и Лопатина протяженностью 3,82 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожники также отремонтировали Чугунную улицу в Калининском районе Петербурга и 13-километровый участок Софийской улицы на юге города.

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