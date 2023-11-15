В Петербурге завершили ремонт участка Софийской улицы

На юге Санкт-Петербурга завершен ремонт 13-километрового участка Софийской набережной. Работы выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили 15 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Дорожники обновили отрезок Софийской улицы от съезда КАД до Колпинского шоссе. Площадь ремонта составила 175 тыс. кв. м. На объекте обновили проезжую часть, тротуары, съезды и боковые проезды. Работы проводились по системе объемно-функционального проектирования (ОФП), которая дает возможность подобрать необходимый состав асфальтобетонной смеси с учетом загруженности трассы и климатических условий города, отметили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юге Петербурга также реконструируют Киевское шоссе. Работы пройдут на участке от транспортной развязки на Кондакопшино до административных границ города с целью улучшения транспортной доступности строящегося кампуса научно-технического центра ИТМО Хайпарк.

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