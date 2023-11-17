В Калининском районе Петербурга отремонтировали Чугунную улицу

В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведена в нормативное состояние Чугунная улица в Калининском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на участке Чугунной улицы протяженностью 2,3 км от Литовской улицы до Полюстровского проспекта обновлено асфальтовое покрытие, установлены бортовые камни, отремонтированы тротуары и нанесена новая разметка.

В настоящий момент в Петербурге в высокой степени готовности находятся еще два дорожных объекта — улица Кржижановского и Витебский проспект. Завершить там работы планируется на следующей неделе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юге Петербурга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также завершили ремонт 13-километрового участка Софийской улицы.

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