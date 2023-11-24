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Коммерсантъ FM
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Песков раскрыл суть операции ОДКБ «Наемник»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, в чем суть операции ОДКБ «Наемник». О ней президент России Владимир Путин рассказал 23 ноября на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Пескова, в странах ОДКБ работают вербовщики, которые вовлекают граждан в участие в незаконных террористических формированиях и группировках в других странах. «Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-кола.

Он отметил, что страны Договора активно борются с такими вербовщиками. «Борются не первый день, и подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы»,— подытожил господин Песков.

Накануне, Владимир Путин сообщил о проведении в странах ОДКБ операции «Наемник» по пресечению выезда граждан этих стран для участия в террористических группировках. Президент подчеркнул, что страны Договора несколько лет укрепляли сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также совместно боролись с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.

О том, почему на саммите ОДКБ не было Армении,— в материале «Армения движется Западом наперед».

Александра Горошилова

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