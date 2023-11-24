Суд продлил арест Дарье Треповой до 18 апреля 2024 года

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд продлил до 18 апреля 2024 года срок ареста Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщают «Известия», сторона защиты Дарьи Треповой просила изменить ей меру пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал и постановил продлить ей срок содержания под стражей.

Дарья Трепова находится под стражей с 4 апреля. Она обвиняется в совершении теракта, незаконном обороте взрывного устройства и подделке документов.

2 апреля в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел взрыв. В кафе в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру.

По данным гособвинения, до начала апреля Дарья Трепова получила около 132 тыс. руб. на криптокошелек и использовала их для подготовки теракта. Следствие утверждает, что на эти деньги были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО, также они были потрачены на «личные нужды».

Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Ъ» «Дарья Трепова не согласилась с прокурором».

Александр Кислов