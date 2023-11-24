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Коммерсантъ FM
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«Сбер» запустил программу исламской ипотеки в двух регионах

ПАО «Сбербанк» (MOEX:SBER) запустило пилотную программу «Ипотеки Мурaбаха» по нормам шариата в Дагестане и Башкортостане. По условиям договора стоимость недвижимости указывается с наценкой в рассрочку без оплаты процентов, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Республике Башкортостане использовать «Ипотеку Мурабаха» можно на первичное и вторичное жилье, в Дагестане — только на первичное. Исламская ипотека доступна от 300 тыс. до 100 млн руб. сроком до 20 лет с первоначальным взносом 30%. Отмечается, что программа ипотеки соответствует стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций.

«"Ипотека Мурабаха" будет доступна всем гражданам РФ независимо от их вероисповедания, что делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов»,— подчеркнул старший вице-президент компании Олег Ганеев.

Подробнее о деятельности Сбербанка для привлечения средств по нормам шариата — в материале «Сбербанк стал еще зеленее».

Александра Горошилова

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