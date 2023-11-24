Сеть «Лента» открыла в Петербурге три магазина под брендом «Монетка»

Торговая сеть «Лента» открыла в Москве и Санкт-Петербурге пять магазинов под брендом «Монетка». В столице торговые точки будут функционировать на улице Семена Гордого и Просвещения. В Петербурге — по адресам: Богатырский проспект, 2а, стр. 1, Заречная улица, 41, стр. 1 Заречная улица, 15, корп. 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, торговая площадь новых магазинов — от 295 до 305 кв. метров. Ассортимент включает до 3,6 тыс. товаров.

«Ъ-СПб» писал, что в октябре сеть «Лента» закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», которая управляет 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири. Компания заявляла, что намерена сохранить бренд «Монетки» и рассчитывает на синергию от объединения закупок. Стоимость сделки не разглашалась.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лента" подкинула "Монетку"».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте