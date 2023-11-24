Прокуратура проверяет уборку снега в Димитровграде

Проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения начата в Димитровграде. Акцент делается на качество уборки снежных масс на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Надзорное ведомство намерено дать оценку работе городской администрации и специализированных служб в этом направлении. При необходимости будут приняты меры.

В настоящее время в Димитровграде идет снегопад. Он продолжится в выходные. В воскресенье в городе снег сменится дождем.

В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Кроме снегопада ожидаются метель и порывы южного и юго-западного ветра до 20 м/с. На дорогах региона образуются снежные заносы.

В Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. В среду прокуратура начала проверку качества уборки снега в городе.

Георгий Портнов