Избивших двух росгвардейцев в курском ночном клубе отправили в колонию

Курчатовский городской суд Курской области вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении Ербулата Тайпакова и Берса Зангиева, избивших сотрудников Росгвардии в местном ночном клубе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Тайпаков и Зангиев признаны виновными в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), им назначено два года колонии строгого режима и полтора года колонии-поселения соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения уголовного дела стала драка, произошедшая в ночь с 14 на 15 июля в клубе «Абриколь» в Курчатове. Администрация заведения вызвала сотрудников Росгвардии для усмирения двух пьяных гостей, нарушавших общественный порядок. Прибывшие на место росгвардейцы попытались задержать нарушителей, но те оказали сопротивление. На опубликованных в соцсетях видеозаписях с камер уличного наблюдения видно, как некий мужчина нападает на одного из сотрудников Росгвардии со спины и бьет его по голове, после чего тот стреляет в воздух. Участников драки задержали через неделю после происшествия.

Ербулат Тайпаков и Берс Зангиев вину признали частично. Первый ранее был судим за вымогательство, второй привлечен к уголовной ответственности впервые. В последнем слове Ербулат Тайпаков назвал свой поступок «большой ошибкой». Приговор может быть обжалован.

Сергей Толмачев, Воронеж