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Коммерсантъ FM
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В Курчатове возбудили уголовное дело об избиении двух росгвардейцев в ночном клубе

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Курской области возбудило уголовное дело о применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 УК РФ) в отношении двух человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, сотрудники Росгвардии по вызову прибыли в ночной клуб в городе Курчатове, но им не позволили зайти внутрь и избили.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что следствие ходатайствует о заключении нападавших под стражу.

Ранее видео с избиением росгвардейцев было выложено в интернете. На видео двое мужчин не дают сотрудникам Росгвардии зайти в курчатовский ночной клуб «Абриколь», пытаются повалить их на пол и нанести удары. На камерах уличного наблюдения видно, как мужчина нападает на одного из сотрудников со спины и бьет его по голове, после чего сотрудник Росгвардии стреляет в воздух.

Согласно законодательной норме, за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении может грозить до пяти лет лишения свободы.

Полина Мотызлевская

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