В Екатеринбурге пройдут слушания о стройке мусороперерабатывающего завода

В администрации Екатеринбурга проведут общественные слушания о строительстве мусороперерабатывающего завода рядом с поселком Мичуринский на Широкой Речке. Обсуждение состоится 27 ноября в 16:00 в здании мэрии, сообщило свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО).

На слушаниях обсудят проект оценки воздействия на окружающую среду технического комплекса, где собираются перерабатывать отходы производства и потребления. Ранее жители Широкой Речки высказывали опасения, что эта документация не является полной и не содержит важных сведений, по которым можно было бы оценить безопасность объекта, например, о его санитарно-защитной зоне.

Предполагается, что завод будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий, а его инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов.

Слушания пройдут в актовом зале на четвертом этаже администрации. При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее жители Широкой Речки собирали подписи против строительства завода, а также провели сход. На встрече учредитель «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов заявил, что «никакого полигона» не будет. Вынесение проекта на общественные слушания он объяснил «разработкой технологий по переработке сырья в новую продукцию».

Ирина Пичурина

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