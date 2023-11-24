Регулярный чемпионат КХЛ

«Барыс»—«Нефтехимик» 4:3 (овертайм). «Металлург»—«Трактор» 6:3. «Салават Юлаев»—«Авангард» 3:1. «Локомотив»—«Лада» 2:1 (овертайм). «Динамо» (М)—«Торпедо» 3:2. «Куньлунь Ред Стар»—«Ак Барс» 1:0. СКА—«Спартак» 3:2.

Турнирная таблица

Западная конференция

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Спартак» 35 21 2 0 1 2 9 127:93 49

2. «Динамо» (М) 34 18 4 1 1 2 8 102:76 49

3. «Локомотив» 33 19 2 0 1 1 10 84:66 44

4. «Торпедо» 34 18 2 0 1 1 12 100:79 42

5. СКА 33 18 1 1 0 0 13 97:74 40

6. ЦСКА 33 15 2 1 0 2 13 97:74 38

7. «Динамо» (Мн) 32 10 4 1 2 2 13 86:81 34

8. «Северсталь» 33 12 0 2 2 3 14 109:104 33

9. «Куньлунь» 37 5 3 4 2 3 20 79:124 29

10. «Сочи» 34 10 1 2 0 2 19 86:124 28

11. «Витязь» 34 8 2 2 2 2 18 70:116 28

Восточная конференция

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Металлург» 35 19 3 1 2 2 8 113:86 50

2. «Авангард» 34 13 7 2 0 3 9 100:91 47

3. «Лада» 35 16 1 2 1 6 9 90:85 45

4. «Салават Юлаев» 34 19 1 0 0 1 13 92:68 41

5. «Ак Барс» 34 14 5 0 0 2 13 93:80 40

6. «Трактор» 34 13 4 1 0 4 12 89:78 40

7. «Автомобилист» 35 13 3 2 3 1 3 80:78 40

8. «Сибирь» 34 9 2 4 2 3 14 79:98 35

9. «Нефтехимик» 34 11 2 1 2 4 14 80:106 34

9. «Амур» 33 12 0 1 4 2 14 70:86 32

10. «Барыс» 35 5 2 3 2 5 18 78:106 27

11. «Адмирал» 31 5 2 1 4 2 17 62:90 22

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата первые восемь мест в конференции, выходят в play-off.