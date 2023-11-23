В Гааге против лидера сербских радикалов Шешеля выдвинуто новое обвинение

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (ранее Международный трибунал по бывшей Югославии, МТБЮ) обвинил лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля в неуважении к суду. Об этом сербскому телеканалу PTC сообщил сын политика, Александр Шешель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Это вымышленное деяние, которое Гаагский трибунал дал себе право квалифицировать как уголовное преступление»,— сказал Александр Шешель. По его словам, новое обвинение связано с тем, что члены Сербской радикальной партии опубликовали множество материалов, которые показывают, как свидетелей обвинения в Гаагском трибунале «подкупали для дачи показаний против Воислава Шешеля».

В феврале 2003 года МТБЮ обвинил Воислава Шешеля в разжигании межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х. Гаагский трибунал считает, что господин Шешель руководил сербскими добровольческими формированиями, а также финансировал их. В ноябре 2014 года Воислав Шешель был освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья. В марте 2016 года был полностью оправдан МТБЮ. В апреле 2018 года решение об оправдании было отменено. Воислава Шешеля снова приговорили к 10 годам заключения, но зачли 12 лет, проведенных под стражей.

Подробнее о работе МТБЮ — в материале «Ъ» «Правосудие по-гаагски».