В Самаре продолжаются следственные действия в отношении мигрантов, избивших школьников

В Самаре продолжаются следственные и процессуальные действия в отношении мигрантов, избивших школьников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев, опубликовавший ответ СУ СКР по региону на запрос политика.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство) было возбуждено по факту массового избиения школьников в октябре текущего года. Его фигурантами являются граждане Таджикистана, сообщается в ответе СКР. В одно производство с ним объединены уголовные дела по п. «а», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц) и ст. 116 УК РФ (побои).

Массовая драка с избиением самарских школьников произошла 17 октября текущего года. Делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле СУ СК РФ по Самарской области.

Евгений Чернов